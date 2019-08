Iniziate le consultazioni decisive al Quirinale

In precedenza i rappresentanti del Partito Democratico, in trattativa con il Movimento Cinque Stelle per dar vita ad un nuovo governo, avevano fatto sapere di accettare la candidatura del premier dimissionario Giuseppe Conte, su cui proprio i pentastellati insistono per rivederlo a Palazzo Chigi. Allo stesso tempo il vice segretario dei Dem Andrea Orlando non ritiene giusto assegnare il ruolo di vice premier al leader del M5s Luigi Di Maio, dal momento che questa forza non può occupare temporaneamente entrambi questi incarichi.

"Non esiste un problema Di Maio, ma esiste un problema di struttura di governo. Se c’è un premier del Movimento 5 stelle è giusto che ci sia un vicepremier del Pd. Serve a fare comprendere che stiamo entrando in fase nuova", il tweet di Orlando.

​Dopo l'incontro mattutino della leadership, il suo collega di partito, il capo della sua fazione nella Camera dei deputati, Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, ha dichiarato a margine della riunione della direzione del partito che si sta lavorando al futuro programma del nuovo governo di coalizione, e il nome del nuovo presidente del Consiglio, a cui il presidente darà l'incarico per formare il governo, sarà noto la sera.

Allo stesso tempo il Movimento Cinque Stelle ha deciso disulla piattaforma Rousseau l'alleanza con i Dem, fino a poco tempo fa nemici giurati.

Il Movimento sosterrà il progetto solo se il risultato della votazione lo confermerà", ha dichiarato Di Maio.

Il presidente Mattarella durante le consultazioni al Quirinale, dovrà capire quanto possa reggere nel lungo termine la nuova coalizione. Il capo di Stato intende porre fine al più presto alla crisi politica e nel caso non ci fossero le condizioni per un governo stabile ne prenderà atto per indire nuove elezioni.

Zingaretti: via libera Pd a governo con premier indicato da M5s

"Abbiamo espresso al presidente della Repubblica il sostegno al tentativo di dare vita a un governo con una nuova maggioranza politica. Alla luce degli equilibri parlamentari abbiamo riferito di aver accettato la proposta del M5S in quanto maggioranza relativa di indicare il nome del presidente del Consiglio dei ministri", ha dichiarato Zingaretti, dopo le consultazioni.

"Non c'è alcuna staffetta da proseguire o testimone da raccogliere ma una nuova sfida da cominciare, l'inizio di una nuova stagione politica civile e sociale. Un nuovo Governo che convinca gli italiani che le difficoltà ci sono ma possono essere superate dall'impegno comune", ha affermato il segretario del Partito Democratico a margine delle consultazioni con il capo di Stato.