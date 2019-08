Atterrato a Napoli l'aereo colpito da un guasto in Egitto

Il volo charter YJ02741 della AMC Airlines partito da Sharm El Sheikh con direzione Napoli, che aveva dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza al Cairo, è arrivato a destinazione.

La notizia dell'atterraggio di emergenza si era diffusa nel primo pomeriggio, ma la compagnia aerea egiziana AMC Airlines, specializzata nel servizio charter tra le località turistiche dell'Egitto ed i paesi europei, non aveva spiegato le origini del guasto che aveva portato all'interruzione del volo.

L'aereomobile, un Boeing 737, è atterrato a Napoli alle 20:49 quindi con più di sei ore di ritardo rispetto all'orario previsto, dopo essere ripartito dal Cairo alle 18:30.

In questi giorni di fine estate e traffico aereo intenso, gli aeroporti finiscono spesso in prima pagina: in Cina, a Pechino, un Airbus della Air China ha preso fuoco mentre stava imbarcando i passeggeri del volo per Tokyo.