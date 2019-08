Astro nascente della corsa: ha solo 7 anni e ha già battuto il suo primo record

"La corsa è il suo gioco preferito", dichiara il papà-coach. Sara Meloni ha corso a Loano i 5 km della Marina Classic (sempre in Liguria) con un tempo di 19’33, ovvero la media di 3’54/km, avvicinandosi ai record detenuti dalla keniota Hellen Obiri e da Ayana Almaz.

Solo che lei ha 7 anni, e per la sua età ha battuto ogni record e sbaragliato il podio. Il miglior tempo era stato stabilito nel 2012 da una bambina olandese, che aveva percorso i 5000 metri in 21 minuti. Solo pochi giorni prima, Sara aveva dato mostra della sua abilità su un percorso più lungo, percorrendo i 10km in 45 minuti.

Sara Meloni, 7 anni, ieri a Marina di Loano ha corso i 5km su strada in 19'33" (4'54/km). Nuovo record Europeo di categoria.



Sara è "figlia d'arte", o meglio di sport. La mamma è istruttrice di Atletica, mentre il papà la allena ogni giorno, portandola a correre per strada e in sentieri di montagna, facendole svolgere un apposito allenamento aerobico che permetta alla piccola di sviluppare una adeguata capacità polmonare-respiratoria, in modo da portare la corretta ossigenazione ai muscoli. Ha anche predisposto un team medico che la controlla regolarmente.

Il Fidal però, la Federazione dell'Atletica Leggera, a quest'età non permette l'agonismo, né prende prende in considerazione i piccoli atleti, poiché un allenamento agonistico potrebbe arrecare danni a un fisico non ancora formato. L'orgoglioso papà-coach, che assicura che la piccola “è sottoposta a controlli medici periodici che confermano che è sana", commenta laconico: "non c'è da meravigliarsi che l'Italia non ottenga a livello sportivo i risultati sperati".