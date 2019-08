Conte dal G7 chiude alla Lega ed avverte M5S e PD "prima i programmi, poi le persone"

Il primo ministro dimissionario Giuseppe Conte si fa sentire dal G7 di Biarritz, con una serie di dichiarazioni rilasciate dopo la riuonione preliminare insieme agli altri leader dell'Unione Europea partecipanti al summit.

Chiusa l'esperienza con la Lega

In primo piano la situazione politica italiana e Conte pur non rinnegandola, pone fine all'esperienza politica con la Lega:

Per me è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire. E' un esperienza politica che non rinnego, mi sono impegnato intensamente perchè quell'esperienza politica potesse avere e dare delle soluzioni positive per il paese.

Sulla trattativa tra Movimento 5 Stelle e PD Conte avverte, "prima le idee, poi le persone":

"Io non credo che sia una questione di persone ma di programmi: posso augurarmi per il bene del Paese che i leader che stanno lavorando per dare prospettive all'Italia lo facciano intensamente e bene.

"Avendo maturato un'esperienza diretta di governo, credo di poter indicare quali siano i temi, e quali siano le soluzioni di cui il Paese ha bisogno. Abbiamo detto dell'economia circolare, abbiamo detto che dobbiamo lavorare per riformare il Paese e disegnarlo oggi come lo vogliamo fra qualche decennio"

"Un grande progetto riformatore, è questo quello di cui ha bisogno il Paese" ha sottolineato Conte.

Continua il dialogo M5S - PD

Dopo l'incontro di ieri tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, il Partito Democratico punta a proseguire il dialogo iniziato e convoca per domani i tavoli di lavoro che presenteranno le proposte da formulare al Movimento 5 Stelle per dar vita ad un "esecutivo di legislatura".