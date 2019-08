Laura Boldrini all'attacco di Salvini: chiudi facebook e fatti una passeggiata

La crisi politica viaggia sui social: Laura Boldrini, in un tweet, attacca Matteo Salvini, che l'aveva precedentemente chiamata in causa in un video messaggio di facebook.

"Hai l'aria stanca e poco lucida: prova a chiudere facebook e a farti una passeggiata", ha scritto l'esponente di Liberi e Uguali, commentando una dichiarazione di Salvini pubblicata sui social. Il leader del Carroccio aveva dichiarato di esser disposto a qualsiasi cosa pur di non dare in mano il paese al PD e a personaggi come la Boldrini.

Ribadendo l'urgenza di andare al voto, per poter avere un nuovo governo prima della fine di novembre e affrontare le scadenze economiche e la manovra finanziaria, aveva dichiarato che "piuttosto che veder tornare in queste stanze, quei Renzi, quelle Boschi, leggo Casini, leggo la Boldrini, leggo nomi di ministri che già si stanno spartendo poltrone e poltroncine, dico no, la via maestra sono le elezioni".

Non si è fatta attendere la risposta dell'esponente di sinistra, che è intervenuta per ricordare di non aver mai avuto incarichi di governo.

"Non sono mai stata al governo e non tratto poltrone Ma, poi, di poltrone proprio tu parli? Sei da 26 anni in politica a fare inciuci, da sempre mantenuto coi soldi degli italiani", ha replicato Laura Boldrini.

Comunque hai l’aria stanca e poco lucida, prova a chiudere Facebook e a farti una passeggiata pic.twitter.com/1pxPo3j6Li — laura boldrini (@lauraboldrini) August 23, 2019

​Nella XVII legislatura, dal 16 marzo 2013 al 22 marzo 2018, Laura Boldrini aveva ricoperto la carica di presidente della Camera dei Deputati, eletta dalla coalizione PD - SEL.