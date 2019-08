Meteo nel week end, addio estate

L'estate sta finendo e a ricordarcelo sarà il maltempo previsto nel weekend. Piogge e fenomeni temporaleschi sono previsti in pianura padana, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Puglia, Molise e Sicilia. Le temperature, tuttavia non subiranno una riduzione significativa. Città come Napoli e Firenze manterranno una massima di 33 gradi.

Nella giornata di sabato le precipitazioni interesseranno le regioni centro-occidentali del nord, dorsale appenninica, Molise e Sicilia. I rovesci potranno portare a improvvise grandinate soprattutto nella ore più calde. Domenica invece, le precipitazioni interesseranno il nord e le Alpi sin dalla mattinata, mentre nelle regioni di centro-sud il tempo sarà incerto, con sole al mattino e qualche precipitazione a partire dal pomeriggio. Le temperature massime sono previste in Campania e Puglia, dove toccheranno i 33-34 gradi nelle ore più calde.

Buone notizie per gli amanti del fresco, che possono dire addio all'afa estiva. Il caldo record delle scorse settimane è ormai alle spalle e, anche se a settembre non ci saranno drastici cambiamenti meteorologici, ci si avvierà gradualmente verso un abbassamento delle temperature autunnale