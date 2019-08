Cena a Roma tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti

Il leader del M5s Luigi Di Maio ed il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti hanno cenato insieme a Roma in una casa privata, segnala La Repubblica.

Tra i temi sul piatto l'ipotesi di un Conte-bis e i tempi della legge sul taglio dei parlamentari.

Di Maio ha proposto un nuovo incarico a Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio e Zingaretti ha sottolineato la necessità di un governo di Svolta, secondo le fonti.

L'incontro inaspettato tra i leader dei due partiti sembra essere il segnale della chiusura alla Lega, che in precedenza per ricucire con i pentastellati avrebbe offerto agli ex alleati il posto di premier nel nuovo governo che si sarebbe potuto creare.

Proprio nella giornata di oggi si era concluso il primo incontro tra le delegazioni dei Cinque Stelle e dei Dem per cercare di trovare l'accordo per formare un governo di legislatura sulla base di un programma chiaro, come ha dichiarato di voler il presidente della Repubblica Mattarella per evitare nuove elezioni.

Dai commenti a caldo era trapelato un certo ottimismo, con la consapevolezza che gli ostacoli emersi non sono insormontabili.

La notizia della cena tra Zingaretti e Di Maio per certi versi contraddice la posizione espressa da un altro pezzo da novanta del M5s Alessandro Di Battista, che in un post su Facebook aveva aperto alla Lega, apprezzando l'offerta di dare la guida del governo ad un pentastellato.

L'unica cosa certa che emerge da questi primi contatti è che entrambi i partiti non sono compatti.