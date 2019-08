Mattarella: soluzione crisi in tempi brevi, martedì nuove consultazioni - Video

Al termine del primo ciclo di consultazioni, il presidente Mattarella ha sostanzialmente deciso di dare ancora un po' di tempo alle forze politiche rappresentate in Parlamento per trovare un accordo per far nascere un nuovo esecutivo.

Ha rinviato a martedì prossimo nuove consultazioni per valutare la possibilità della formazione di una nuova maggioranza parlamentare, in grado di appoggiare un governo stabile con programmi chiari.

Allo stesso tempo ha sottolineato l'importanza di risolvere la crisi in tempi brevi e con decisioni chiare alla luce delle scadenze interne e del contesto internazionale, in particolare sullo sfondo della nascita della nuova commissione a Bruxelles; in caso contrario a fronte della mancanza dei numeri in Parlamento, dalla crisi politica si uscirà solo con il voto.

"Sono possibili solo governi che ottengono la fiducia del Parlamento con accordi dei gruppi su un programma per governare il Paese, in mancanza di queste condizioni la strada è quella delle elezioni", ha dichiarato il capo di Stato.

Intanto in assemblea i Cinque Stelle chiedono il mandato per un dialogo con il Pd sul taglio dei parlamentari, segnala La Repubblica.