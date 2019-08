Salvini: voto unica strada, l'Italia non può perdere tempo

Presentatosi ai giornalisti, il leader della Lega ha espresso soddisfazione per l'incontro con il capo di Stato ed ha sottolineato l'unità e la compattezza del suo gruppo parlamentare oltre al fatto che al Paese non serve un governo litigioso, indicando nelle elezioni l'unica via d'uscita dalla crisi percorribile.

"Bella discussione, sono contento di essere a capo di una forza compatta. Abbiamo scelto di portare nelle case degli italiani le cose che non vanno, qualche anno fa sarebbero rimaste nelle stanze segrete. L'Italia non può permettersi di perdere tempo, con un governo che litiga".

Matteo Salvini vede la ricerca di un accordo tra gli ex alleati dei Cinque Stelle ed il Partito Democratico non utile al Paese, ma esclusivamente contro la Lega secondo uno schema da vecchia politica, lasciando allo stesso tempo più di uno spiraglio nei confronti degli ex alleati, alcuni dei quali "pronti ad una manovra economica espansiva e coraggiosa".

"Un accordo contro, tra Pd e M5S, è la vecchia politica. Io non penso che l'Italia abbia bisogno di un "governo contro". Se poi qualcuno mi dice "ragioniamo perché i "no" diventano "si", miglioriamo la squadra, diamoci un obiettivo, facciamo qualcosa "non contro" ma "per", io l'ho sempre detto, sono una persona concreta, non porto rancore guardo avanti, non indietro".