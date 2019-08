Sindaco Lampedusa: "Non abbiamo spazio per i migranti di Ocean Viking"

Lampedusa non è in grado di accogliere nuovi migranti. A rendere chiara l'idea, senza usare troppi giri di parole, è il primo cittadino della città Salvatore Martello. Il centro di prima accoglienza sta vivendo in queste ore una situazione di estremo sovraffollamento, accogliendo ben 200 persone a fronte delle 96 che la struttura potrebbe sopportare in condizioni normali.

Il sindaco ha poi proposto di far proseguire la nave, che, ricordiamo, a bordo ospita attualmente 365 migranti, verso le coste siciliane, invitando il governo di Roma a collaborare alla gestione di questa grave emergenza.

"Il centro di accoglienza è saturo e la Ocean Viking è più vicina alla costa siciliana che alla nostra isola, non sarebbe logico per lui tornare qui, ma non possiamo mai dire è finita, non diamo più accoglienza a nessuno. A Lampedusa gestiamo questa situazione come marinai, come pescatori. Se qualcuno o una barca devono essere salvati, può attraccare. Se c'è un problema legale, di responsabilità penale, lo giudicheremo sul campo. Ma se qualcuno a Roma ritiene che dobbiamo affrontare soli il problema migranti...".

Salvatore Martello ha poi invitato lo Stato italiano a riconoscere pubblicamente l'impegno dei cittadini di Lampedusa "prima che qualcuno si arrabbi un po' troppo", confermando di aver ricevuto delle minacce per delle posizioni a detta di molti troppo favorevoli all'accoglienza.

La situazione dell'emergenza migranti

Il quadro sul fronte migranti continua dunque ad essere molto preoccupante. Il 20 agosto la procura di Agrigento aveva disposto il sequestro della Open Arms, l'altra imbarcazione che per giorni era rimasta a largo delle coste italiane, e l'evacuazione delle persone a bordo con cinque paesi dell'UE, tra cui anche la Spagna, che si sono offerti di accogliere i migranti.

Altre 70 persone, arrivate a bordo di un veliero, erano invece sbarcate nelle scorse ore nel Salento, a Santa Maria di Leuca, mentre proprio a Lampedusa era avvenuto un altro sbarco fantasma di altri 57 profughi.