Zingaretti esclude Conte bis per il nuovo governo

Lo ha detto il segretario del Partito Democratico al canale La7, evidenziando di non poter stare nel proseguimento di "un governo che abbiamo combattuto."

"Discontinuità vuol dire che ovviamente non vogliamo e non possiamo entrare in un governo che propone il Conte bis, il proseguimento di un governo che abbiamo combattuto. Tutti si facciano carico della necessità di avviare un nuovo governo", ha dichiarato il segretario Dem.

Ha così chiarito quello che la direzione del partito aveva approvato questa mattina, con il via libera alle trattative con il Movimento Cinque Stelle sulla base di cinque punti programmatici per un governo forte e di legislatura.

"Nessun accordicchio sottobanco ma alla luce del sole, la verifica per costruire un programma possibile, condiviso da un'ampia maggioranza parlamentare", le parole di #Zingaretti dopo la #direzionePD in attesa delle #consultazioni al Quirinale ⬇️ pic.twitter.com/uje2BxQaTQ — Sky tg24 (@SkyTG24) August 21, 2019

​Dall'altra parte il leader della Lega Matteo Salvini aveva interpretato le condizioni del Pd per il dialogo con i pentastellati come uno sberlone contro gli ex alleati ed aveva ribadito l'intenzione di chiedere al capo di Stato le elezioni dopo la fine del governo giallo-verde con il premier Conte.