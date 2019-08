Procura di Agrigento dispone sequestro Open Arms e evacuazione migranti

Il provvedimento è stato preso dopo la visita del procuratore capo di Agrigento a bordo della nave della ong spagnola, da giorni a largo di Lampedusa.

Secondo l'agenzia AdnKronos, il sequestro è stato disposto per la violazione dell'articolo 328 del Codice penale, cioè omissione e rifiuto di atti di ufficio a carico di ignoti "per non avere risposto alle gravi condizioni di salute dei migranti". Per la violazione di questo articolo è previsto un periodo di reclusione da sei mesi a due anni".

Il ministro dell'Interno del governo ormai ai titoli di coda Matteo Salvini era intervenuto a commentare la vicenda prima dell'ufficialità della decisione della magistratura. Ha ribadito di non temere processi e di essere orgoglioso di difendere i confini e la sicurezza nazionale.

Ong #OpenArms: altro sbarco, altro processo?

Io non ho paura, orgoglioso di difendere i confini e la sicurezza del mio Paese.



🔴 LIVE 👉 https://t.co/d8ab5eLpe6 pic.twitter.com/s4r47opg23 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 20, 2019

Intanto dal governo spagnolo è stato annunciato l'invio della nave militare "Audaz" a Lampedusa.

El buque Audaz de la @Armada_esp listo para navegar esta tarde hacia la isla de Lampedusa y asistir al #OpenArms y a sus ocupantes. Acompañará a la embarcación hasta el puerto de Palma, en Mallorca.

Con esta medida España resolverá, esta misma semana, la emergencia humanitaria. pic.twitter.com/pkzdTuZPzT — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 20, 2019

​In una nota si chiarisce che impiegherà tre giorni per arrivare a destinazione.