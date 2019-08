Giuseppe Conte annuncia le dimissioni: "L'esperienza del mio governo finisce qui"

Alla fine del dibattito andrò al Colle per rassegnare le mie dimissioni, ha detto Giuseppe Conte durante il suo discorso al Senato.

Il premier italiano Giuseppe Conte ha annunciato che dopo la fine dell'audizione in aula del Senato si recherà al Colle per rassegnare le proprie dimissioni.

"La crisi in atto compromette l'azione di questo governo che qui si arresta", ha detto Conte. La mozione votata dalle Lega e la richiesta di calendarizzazione “mi impongono di terminare qui la mia esperienza di governo”, ha aggiunto.

Infine ha ringraziato i cittadini per averlo sostenuto come “avvocato del popolo”, come lui stesso si era autonominato.

“Intendo di completare questo passaggio istituzionale nella maniera più lineare, (...) intendo rassegnare nelle mani” del Presidente della Repubblica “le mie dimissioni da presidente del Consiglio”.

Oggi, 20 agosto, il premier italiano Giuseppe Conte ha presentato le sue comunicazioni al Senato italiano dopo che l'8 agosto il vice premier e ministro degli Interni Matteo Salvini aveva presentato voto di sfiducia al premier e annunciato la fine del governo giallo-verde.