Renzi lancia la sfida elettorale a Salvini

In un'intervista l'ex premier e influente esponente del PD Matteo Renzi ha inoltre ribadito di voler un nuovo governo per "mettere in sicurezza gli italiani".

"Sono pronto a sfidare Salvini alle elezioni nel collegio di Firenze o in quello di Milano, scelga lui. Ma prima viene il Paese. Va evitato l’aumento dell’IVA. Prima i risparmi degli italiani, poi le ambizioni di parte. Poi pronto al confronto nel collegio e in TV", recita il tweet di Matteo Renzi con allegato il video di un'intervista.

​All'esplicita domanda su un'eventuale alleanza Pd-M5s per il governo che nascerebbe dopo la fine dell'esperienza giallo-verde, Renzi ha dichiarato di non prestarsi ai giochi di partito, ma di avere a cuore la sicurezza degli italiani, dal momento che l'obiettivo prioritario è quello di evitare a tutti i costi l'aumento dell'Iva, cosa per cui secondo il senatore dem renderebbe possibile l'alleanza con i pentastellati, nonostante gli attacchi e le polemiche personali del passato e presente.

Riguardo alla sfiducia di Conte in Senato, Renzi ha dichiarato di essere pronto a votarla, per porre fine all'esperienza M5s-Lega, il cui governo ha messo in ginocchio l'Italia.

In un altro tweet Renzi si è scagliato contro il populismo, vincente in campagna elettorale, ma perdente al governo, costatandone la sconfitta in Italia.