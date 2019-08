Fincantieri vara la Enchanted Princess

La nave, con un tonnellaggio di 145.000 t, segue la Royal Princess, Regal Princess, Majestic Princess, costruite e varate nel cantiere navale di Fincantieri a Monfalcone.

Adesso la nave resterà nel porto di Monfalcone per l’allestimento degli interni, dopodiché seguiranno i test in mare per la sua futura consegna nel 2020.

La nave ha una capacità totale di 3660 passeggeri distribuiti in 342 cabine interne e 1438 esterne disposte su 15 ponti. La nave è lunga circa 330 metri ed è in grado di viaggiare a 22 nodi.

​La collaborazione tra il cantiere navale di Monfalcone e Princess Cruises di Carnival Corporation continuerà con due navi da crociera di prossima generazione. Queste saranno le navi da crociera più grandi mai costruite in Italia con una stazza lorda di 175.000 tonnellate e dovrebbero essere consegnati tra la fine del 2023 e la primavera del 2025. Le navi saranno in grado di trasportare e ospitare circa 4.300 passeggeri e saranno le prime della flotta dell'armatore ad avere la possibilità di essere alimentate a GNL.

Il varo della portaerei Trieste

In precedenza nello stabilimento di Fincantieri a Castellammare di Stabia è stata varata la portaerei Trieste.

​Si tratta di una nave multiruolo LHD (Landing Helicopters Dock) con una lunghezza di 242,5 metri, larghezza di 36 metri, un dislocamento totale di 36.000 tonnellate e pieno carico e un pescaggio di 7,2 metri.

La nave è la più grande costruzione navale della Marina Militare italiana dal dopoguerra a oggi. La portaerei potrà trasportare e operare fino a 14 velivoli in diverse combinazioni e tra di essi i nuovissimi Lockheed F-35B.