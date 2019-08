Enorme meteorite illumina il cielo della Sardegna - video

Un meteorite è riuscito a penetrare nell'atmosfera terrestre, ha attraversato il cielo della Sardegna per poi inabissarsi nelle acque del Mediterraneo, probabilmente tra la Sardegna e le isole Baleari. La palla infuocata è stata avvistata verso le 22.30 della scorsa notte da tantissime persone e l'evento astronomico è arrivato sui social, scatenando un tam tam mediatico. Un utente ha pubblicato un video dell'avvistamento.

​Il video è diventato immediatamente virale ed il meteorite trendtopic di Twitter. In tanti ironizzano sull'evento, paragonandolo all'arrivo sulla terra di Superman o di qualche altro supereroe Marvel.

Un utente posta la foto di Kim Jong Un e scrive "Questo me lo mandi in Sardegna in testa a quelli che dicono "porcetto sardo"", un altro "Non è un #Meteorite ma è il corpo di Loki che cade sulla terra in tutto il suo splendore", riferendosi all'epica scandinava.

E infine non può mancare il commento a sproposito di chi non sa cosa sia una dashcam e bacchetta l'autore del video: "Azz mentre guidava complimentoni".

Un testimone cagliaritano ha dichiarato all'ANSA:

«Erano passate le 22.30 quando ho notato un forte bagliore nel cielo che ha illuminato la stanza dove stavo guardando la tv. Subito sono corso fuori nel terrazzo con la mia compagna e abbiamo visto una palla gialla con una scia luminosa dietro che sembrava stesse cadendo a pochi chilometri da noi. Per lo più assomigliava ad un razzo segnalatore, ma la luce era più accesa e gialla. Pochi secondi ed è sparita in direzione nord ovest».