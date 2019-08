Contro-esodo: traffico intenso e occhio ai tutor

Previsioni da bollino rosso per il traffico inizio del rientro dalle vacanze nel week-end. Gli italiani che si mettono in strada dovranno stare attenti, perché i tutor potrebbero essere riattivati.

Arriva il via libera della Corte di Cassazione per il ripristino dei tutor, il sistema di controllo della velocità media, che si estende per 1000 km lungo le autostrade italiane. La suprema corte ha annullato la sentenza della Corte di Appello dell'aprile 2018, ritenendone infondate le motivazioni, e cioè che il sistema di controllo violasse le norme relative alla proprietà intellettuale della società Craft.

Autostrade per l'Italia comunica che i tempi per la riattivazione dei tutor potrebbero essere molto brevi, potrebbero essere riattivati già da questo week-end, in cui è previsto l'inizio del rientro degli italiani. Bisognerà che gli automobilisti rispettino i limiti di velocità nelle tratte in cui è presente il controllo elettronico della Polizia Stradale.

Chi si metterà in strada nel week-end troverà un traffico intenso, potrebbe trovare rallentamenti, ma non rischia di rimanere bloccato nelle interminabili code sotto il sole. Per sabato 17 è previsto bollino giallo, mentre la situazione si intensificherà domenica 18, che sarà bollino rosso. Durante la giornata di domenica ci sarà lo stop dei mezzi pesanti, dalle 7.00 alle 22.00 di sera

Sciopero dei casellanti

Chi invece ha deciso di prolungare le ferie sino al prossimo week-end, corre il rischio di incappare nel secondo sciopero dei casellanti, che hanno deciso di mobilitarsi a inizio e fine esodo. Dopo lo sciopero del 3-4 agosto, sono state programmate altre due giornate di sciopero nel week end in cui ci sarà il picco di rientri, domenica 25 e lunedì 26.

Lo sciopero, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, avverrà a turni di 4 ore e avrà inizio domenica alle 10.00 del mattino per concludersi lunedì notte alle 2.00. Come nello scorso stop dei casellanti, la società Autostrade non prevede il passaggio libero per i caselli, ma gli automobilisti dovranno servirsi alle casse automatiche oppure usare il telepass. Questo potrebbe determinare ostruzioni ai caselli autostradali.