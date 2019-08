Palio di Siena, vince la Selva senza fantino - video

Davanti a 15 mila persone in piazza del Campo a Siena è andato in scena il Palio dell'Assunta, la tradizionale giostra conosciuta come uno dei simboli italiani nel mondo.

Dopo una lunga procedura di allineamento agli ordini del mossiere, le dieci contrade in gara si sono lanciate nei tre giri intorno a piazza del Campo. All'arrivo sembrava fatta per la contrada del Bruco, che mancava dai vincitori da 11 anni, ma il verdetto al fotofinish ha assegnato la vittoria alla contrada della Selva.

A rendere ancora più incredibile l'epilogo è il fatto che a tagliare per primo il traguardo è stato un cavallo scosso, ovvero senza fantino. Remorex, il cavallo mezzosangue della Selva, ha perso il fantino Ares nel primo dei tre giri di gara, ma è riuscito a rimontare dalla quarta posizione alla prima.

Non è la prima volta che questo cavallo si rende protagonista di un'impresa simile: nel palio straordinario corso il 20 ottobre 2018 in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale, Remorex aveva già completato per primo i tre giri di Piazza del Campo, senza il fantino - nel caso si trattave di Andrea Coghe - dando la vittoria alla contrada della Tortuca.

I​l palio spopola sui social

Come da consuetudine, il Palio di Siena è stato trasmesso in diretta televisiva, e l'hashtag #paliodisiena è balzato in testa alla classifica dei temi più twittati in Italia. Vip e persone comuni, politici e animalisti hanno detto la loro, chi celebrando la portata di un evento che risale al 1633, chi criticando l'impiego dei cavalli per questo tipo di manifestazioni.

Il momento prima dell'arrivo:

​L'ironia sulla contrada dell'Oca, il cui cavallo proprio non si voleva allineare prima del via:

Il M5S pronto a formare un governo con la Contrada dell’Oca#paliodisiena — il Gatto Pardo (@ilGatt0Pardo) August 16, 2019

​Crudeltà o tradizione: la vittoria di un cavallo scosso mette (forse) tutti d'accordo

Fateli correre da soli i cavalli, fanno meno danni. #paliodisiena — LaPennivendola (@LaPennivendola) August 16, 2019

​

Per me solo inutile crudeltà sui cavalli #paliodisiena — Paolo Roversi (@paoloroversi) August 16, 2019

​Tribuna politica: in piazza del Campo c'erano anche il governatore della Ligura Toti ed il ministro delle politiche agricole Centinaio

Con il ministro Gian Marco Centinaio in piazza del Campo, a Siena. La partenza del palio:una manifestazione che ci ricorda la grandezza della nostra storia. Una storia che ancora oggi riempie la piazza e rende unica l’Italia nel mondo 🏇🇮🇹 pic.twitter.com/Vihgwa222Z — Giovanni Toti (@GiovanniToti) August 16, 2019

La "par condicio​ toscana" di Renzi e l'entusiasmo di Salvini