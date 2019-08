Virginia Raggi annuncia lavori nello stadio Olimpico per Euro 2020

Su Facebook è intervenuta con un post la sindaca di Roma per annunciare che lo stadio Olimpico della capitale "è pronto a rifarsi il look" in vista dei prossimi Europei di calcio nel 2020.

Virginia Raggi ha sottolineato che ci saranno più bagni, più posti dedicati alle persone con disabilità e nuovi locali dedicati alla ristorazione per rendere lo stadio più moderno e adatto ai nuovi standard internazionali e ai requisiti dell'Uefa.

"Roma si prepara al grandissimo evento Uefa Euro 2020 e lo stadio Olimpico è pronto a rifarsi il look: ci saranno più bagni, più posti dedicati alle persone con disabilità e nuovi locali dedicati alla ristorazione. In Assemblea Capitolina è stata approvata una delibera, precedentemente illustrata in commissione Urbanistica, che prevede un intervento di ammodernamento dello Stadio per adeguarlo agli standard internazionali e ai requisiti dei Campionati di Calcio Uefa Euro 2020", ha scritto la prima cittadina di Roma.

"Roma si sta preparando a questo grandissimo evento nel migliore dei modi - ha aggiunto la Raggi. - Sarà infatti la sede di 4 gare, fra cui quella inaugurale, dei primi europei di calcio itineranti della storia che si terranno la prossima estate in 12 capitali europee. Ringrazio per il lavoro che sta svolgendo Daniele Frongia, assessore Sport, Politiche Giovanili, Grandi Eventi di Roma che è stato nominato Commissario Straordinario con il compito di fungere da coordinamento dell’Ufficio di Scopo creato ad hoc svolgendo il ruolo diretto di interlocuzione con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti".

I tifosi non solo potranno usufruire di uno stadio più moderno, ma per loro ed i cittadini di Roma sarà creata una grande Fan Zone per celebrare l'evento, ritenuto una festa per tutta la città.

"Roma Uefa Euro 2020 sarà una festa per tutta la città ed è prevista una grande Fan Zone dedicata ai tifosi e ai cittadini", ha concluso.