Salvini irremovibile sulla crisi di governo: sfiducia a Conte il 20

Ha ribadito che il 20 voterà la sfiducia al premier Conte per portare gli italiani di nuovo alle urne, evitando nuove maggioranze e governi.

"In tantissimi chiedono che non ci siano giochini di palazzo, governi tecnici. La via maestra, democratica, trasparente, lineare è quella delle elezioni. Stiamo facendo tutto il possibile perché gli italiani possano votare. No a governi strani, prima si vota meglio è".

Nell'intervista ha chiarito un'altra questione importante, sollevata soprattutto da Renzi: l’aumento dell’Iva. "Chiarisco: con le elezioni a ottobre o novembre non c’è in ballo nessun aumento dell’Iva. Entrerebbe in vigore dal primo gennaio 2020, il governo avrebbe tutto il tempo per fare una manovra senza aumentarla".

Anche sul taglio dei parlamentari, che Salvini ieri aveva proposto di approvare prima di sciogliere le camere e andare al voto, ha tirato dritto.

"Se li tagli puoi aspettare sei o sette mesi senza governo e senza maggioranza, oppure votare subito, la legge lo permette. E poi attuare il taglio. Non vorrei che qualcuno tirasse a perdere tempo…"

Allo stesso tempo il leader della Lega ha riposto la propria fiducia nel presidente Mattarella, come annunciato ieri via Twitter.

Nel pieno rispetto delle prerogative del Quirinale, conto che gli Italiani possano scegliere il nuovo parlamento per dare vita a un governo in grado di ripartire il nostro Paese.

Serena Notte Amici, e grazie ❤️ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 13, 2019

​"Ora è tutto nelle mani del presidente della Repubblica, che con equilibrio e saggezza saprà cogliere quello di cui il Paese ha bisogno".