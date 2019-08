Salvini lavora a un governo con Giorgetti come ministro dell’economia

“Quello a cui penso io? È un governo con Giancarlo Giorgetti ministro dell’Economia. Questo è quello che voglio e per cui lavoro” ha detto Salvini in un'intervista con il Corriere della Sera.

Il ministro dell'Interno commenta la situazione attuale al governo e le contestazioni da parte degli ex compagni dei 5 Stelle.

"Ma che le devo dire? Quel che ho già detto: non siamo al mercato del pesce. Forse che loro hanno cancellato tutti i no degli ultimi mesi? Comunque, io ho preso tali e quali le parole di Di Maio di cinque giorni fa: diceva testuale che dopo il taglio delle Camere si poteva andare a elezioni. Ma se è dopo, significa che prima voti quello, e poi si apre la crisi".

Alla domanda se secondo lui il capo dello Stato sarà mai d'accordo nel rinviare alla prossima legislatura l'entrata in vigore di una riforma costituzionale come il taglio dei parlamentari Salvini risponde "Io so che si è già fatto in passato, su materie rilevanti".

La bocciatura delle modifiche del calendario viene definita da Salvini come un "inciucio" tra PD e Cinque Stelle. "Però, voglio proprio vedere - continua - Paragone e la Boschi che votano insieme la commissione d'inchiesta sulle banche. Oppure quella sulle case famiglia tipo Bibbiano".

Poi ha fatto un affermazione sul reddito di cittadinanza sostenendo che andrebbe “verificato”:

“Con il nostro governo non è in discussione quota 100 e non si toglieranno gli 80 euro. Semmai, sarà doveroso verificare il reddito di cittadinanza. Ci arrivano centinaia di segnalazioni, molte delle quali a me personalmente, da parte d'imprenditori che quest’anno non riescono ad assumere i lavoratori che avevano l’anno scorso”.