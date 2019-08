Esclusiva, Eugenio Comincini, PD: Vogliamo un governo che governi

E’ passata l’agenda di 5 stelle–PD. Il senatore Eugenio Comincini, PD, subito dopo le votazioni al Senato ha rilasciato un'intervista esclusiva a Sputnik Italia sulla situazione attuale.

— Ho sentito la conferenza stampa di Matteo Renzi. Quindi il PD vuole unirsi con 5 stelle e creare un nuovo governo? Avete “bloccato” Salvini che voleva aprire la crisi di governo immediato?

— Il PD non vuole unirsi ai 5 stelle o fare un accordo con loro. C’è grande preoccupazione per il futuro del Paese e i rischi al quale va all’incontro. Se vogliamo votare subito, non ci sono i tempi per fare la manovra di bilancio. E’ inevitabile l’aumento dell’Iva perché le clausole di salvaguardia dei nostri conti pubblici di qualche anno fa con l’Europa che hanno visto di anno in anno i governi intervenire per far si che non scattassero queste clausole e quindi mettendoci dei soldi per impedire l’aumento di alcune tasse. Se quest’anno non viene fatta la manovra di bilancio, allora per effetto dell’ ultima legge di bilancio fatto dal governo Lega-5 Stelle che ha operato molto in deficit e quindi ha fatto aumentare il valore delle clausole di salvaguardia. Se non si trovano questi 23 miliardi, dal primo di gennaio aumenta l’Iva al 25% che vuol dire di mandare il paese in recessione sicura, perché si frenano i consumi, frenandosi i consumi si spegne la domanda e la produzione, licenziamenti e si va in recessione.

© Foto: Pagina FB Il senatore PD Eugenio Comincini

— Non ho capito, se si va a votare subito non si può evitare l’aumento dell’Iva?

— La legge di bilancio prevede che per il 15 ottobre si trasmetta alla Commissione Europea il progetto di Documento programmatico di bilancio con contenuti principali che vuole fare.

— Ma se vanno subito alle urne, magari riescono?

— I tempi sono questi. Il 20 agosto Conte va al Senato, e probabilmente si apre la crisi, ma poi Presidente Mattarella deve fare consultazioni, per qualche giorno. E se si rende conto che non c’è possibilità di fare un governo, le camere si sciolgono. Per fine del mese circa. Le elezioni vanno da quaranta a sessanta giorni dopo lo scioglimento delle Camere. Ma le regole per il voto all’estero impongono che le elezioni non avvengano prima di sessanta giorni, facciamo sessanta giorni, e arriviamo alla di fine ottobre. Poi ci vuole 3 settimane per la prima convocazione delle Camere, che è già il 21 ottobre.

Bisogna prima eleggere i presidenti di Camera e di Senato e poi il Presidente della Repubblica può indire le consultazioni per la formazione del nuovo governo, diciamo a novembre, cioè una manovra di bilancio, e stiamo parlando dei tempi più ottimistici, una manovra di bilancio non può essere costretta in così breve tempo. Io dico che comunque i tempi saranno più larghi di quello che abbiamo detto.

— Quindi in realtà può essere che si slitti anche fino a metà dicembre o proprio alla fine dell’anno, quindi non hanno tempo di fare qualcosa?

— Il rischio è altissimo ed io non escludo che Salvini possa aver fatto i conti anche per aumentare l’Iva perché alla fine non deve bruciare 23 miliardi per una cosa del genere, e potrà usarli per il suo abbattimento delle tasse. Non escludo che abbiano in mente anche un’operazione del genere.

All’inizio dell’estate o subito dopo le elezioni europee avrebbe vinto le elezioni comunque, avrebbe avuto il tempo di fare la manovra di bilancio come più gli piaceva e di stabilizzare l’Iva. Se non l’ha fatto… Se aveva i tempi prima perché deve farlo adesso? Forse potrebbe fargli comodo vedere alzata l’Iva e usare 23 miliardi per le sue operazioni. Quindi la questione del salvare il paese da quest’aumento poderoso dell’Iva che porrebbe il paese in recessione…

— Quindi 23 miliardi è il costo dell’aumento dell’Iva?

— 23 miliardi sono le risorse da trovare per non fare aumentare l’Iva.

È chiaro che se Salvini stravince le elezioni, come è probabile, questo gli fa prendere tutto. Lui l’ha dichiarato l’altro giorno che vinco le elezioni approvo una manovra per non fare alzare l’Iva, per abbattere le tasse al 15%. Se uno fa due conti è una manovra da 60 miliardi. Ora sappiamo bene che una manovra da 60 miliardi non può essere fatta se non con un deficit che potrebbe valere il 4,5 o il 5% del Pil, il che vuol dire scontrarsi immediatamente con l’Europa, portare il debito al 140%, aumentare lo spread, vuol dire che a quel punto il paese si pone in una condizione di uscire dall’euro, con tutte le conseguenze del caso.

Io credo che non si tratta quindi di dover fare un governo con i 5 stelle, ma di dover mettere i piedi una possibilità di un governo aperto alle forze che vogliono salvare il paese da questa deriva salviniana per poter appunto impedire che questo progetto scellerato si attui e garantire al paese invece altre riforme nell’ottica di un rapporto con l’Europa sano, anche da rivedere, ma comunque sano, che non ci veda in contrapposizione con l’Unione Europea, ma che invece con un dialogo serrato, corretto, serio, possa permettere al paese di avere quei margini necessari per poter fare le operazioni di cui il paese ha bisogno, che sono quelle sicuramente anche per un abbattimento delle tasse, ma un abbattimento corretto, che sono quelle di far ripartire gli investimenti, perché abbiamo bisogno di opere pubbliche che generano lavoro, che generano attività per le imprese e che generano anche migliori condizioni per i nostri cittadini. Io credo che su queste due basi si possa aprire un confronto tra le forze politiche per dar vita a un governo “istituzionale” o “del presidente”, ognuno usa il termine che vuole, ma non hanno importanza le etichette. Un governo che governi.

— Quindi ha detto che voi volete salvare l’Italia dalla crisi, ma le uniche forze che possono fare questo in questo momento senza elezioni sono appunto la vostra alleanza con i cinque stelle?

— Il segretario del nostro partito e i segretari degli altri partiti, una volta aperte le consultazioni da parte del Presidente della Repubblica si parleranno. Io non escludo che ci sia anche una scomposizione dello scenario politico attuale, che ci sia qualcuno che possa ricollocarsi e fare valutazioni diverse rispetto a quelle che si stanno facendo ora. Quindi attendiamo. Prima che sfiduci questo governo, attendiamo che il presidente della Repubblica apra le consultazioni, lasciamo che la politica e il parlamento che resta centrale nella nostra democrazia possano esprimersi e vediamo se ci sono condizioni per poter fare quel governo con gli obiettivi di cui ho parlato prima, oppure se non ci sono queste condizioni è chiaro che si dovrà andare al voto.

— Quindi potete essere tranquilli fino 20 agosto? Andare in vacanza? Non succede niente?

— Non va detto. Vediamo se Salvini fa qualche altra mossa. Non lo so, si dimette lui, si dimettono i ministri Lega. Può essere di tutto in questo paese.

