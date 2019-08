Dal Pd ipotesi governo di legislatura con M5s, tuona Salvini

In un'intervista al Corriere della Sera, l'esponente del Partito Democratico Goffredo Bettini aveva lanciato la proposta di un governo di legislatura e politico con i Cinque Stelle.

Secondo Bettini, l'idea di un governo istituzionale, di transizione, di un governo del presidente, "è un tragico errore. E bene ha fatto, con coraggio, Nicola Zingaretti ad opporsi con forza".

Per Bettini questa esperienza terminerebbe nel giro di pochi mesi con il ritorno alle urne, "con la certezza di vedere decuplicato il rischio della deriva plebiscitaria di Salvini".

Da qui la proposta di un patto con i Cinque Stelle per un governo di legislatura, per arginare "la rivoluzione conservatrice" lanciata dal leader della Lega.

All'interno del Pd, la proposta di Bettini è piaciuta a Franceschini, che su Twitter l'ha definita come un'iniziativa intelligente, chiedendo inoltre unità all'interno del partito.

Bettini indica un percorso difficile ma intelligente che credo valga la pena provare a percorrere. Sarà pieno di insidie e potremo provarci solo con un patto interno al PD: lavorare tutti come una squadra, unita intorno al Segretario. pic.twitter.com/wxMIrT0lh2 — Dario Franceschini (@dariofrance) August 13, 2019

​L'ex alleato dei pentastellati al governo Matteo Salvini, che punta ad elezioni anticipate il più presto possibile, ha bollato l'eventuale alleanza tra Pd-M5s "una truffa contro gli Italiani, una vergogna".

Per la Lega si tratta di un patto per la poltrona.

++ 🔴Franceschini, Martina e i 5 Stelle: ecco il patto per la poltrona ++ pic.twitter.com/9qYjTcphvD — Lega - Salvini Premier (@LegaSalvini) August 13, 2019

​Allo stesso tempo il leader dei Cinque Stelle Di Maio non aveva lasciato spiragli per trattare con Renzi: "Non farò la prima mossa".

Intanto oggi il Senato voterà a maggioranza quando Conte si dovrà presentare all'Aula per riferire per votare la mozione di sfiducia presentata da Salvini.