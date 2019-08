Migranti, Meloni: "Arriva anche Antonio Banderas a farci la morale"

Lo ha dichiarato la Presidente di Fratelli d'Italia Georgia Meloni in un post su Facebook.

"E dopo Richard Gere, arriva anche Antonio Banderas a farci la morale", ha scritto Meloni su Facebook.

Ieri il famoso attore spagnolo Antonio Banderas ha chiesto il governo italiano di accogliere i migranti della Open Arms.

"Facciamo così: la ONG della Open Arms è spagnola? Banderas è spagnolo? Allora si attivi e proponga al suo Governo che gli immigrati clandestini sbarchino nei porti spagnoli. Vediamo cosa risponderà la sua Patria. Sono sempre tutti bravi a fare i solidali con i porti degli altri", ha proseguito lei.

In precedenza la nave dell’Ong spagnola Open Arms ferma nel Mar Mediterraneo con 160 migranti a bordo era stata visitata dell’attore americano Richard Gere, che aveva scatenato la reazione di Salvini.

La vicenda della Open Arms

Ieri nove persone hanno lasciato la Open Arms, dopo aver ricevuto l'autorizzazione a sbarcare, per ragioni di salute. Tre di loro necessitavano cure mediche specializzate, mentre gli altri sono familiari.

La Open Arms, in mare da più di dieci giorni, trasportava 160 persone a bordo soccorse in mare. Ora a bordo della nave rimangono altre 151 persone.

L'ultima operazione di riscatto dalle acque è avvenuta sabato, dopo che l'imbarcazione ha intercettato in acque internazionali un gommone con a bordo 39 persone.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva minacciato di multa e confisca la nave e poi firmato un divieto di ingresso e transito in acque italiane, per l'imbarcazione battente bandiera spagnola. Anche Malta ha rifiutato lo sbarco, almeno finché l'Unione Europea garantirà la ricollocazione dei migranti. Pure il governo spagnolo di Pedro Sanchez, che inizialmente aveva messo in pratica politiche pro-accoglienza, ha negato lo sbarco all'Open Arms, che adesso rischia una multa dai 300.000 ai 900.000 euro.

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'indagine finalizzata a individuare gli scafisti, al momento non ha come oggetto l'equipaggio della nave.