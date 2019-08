Salvini dalla Sicilia: la manovra economica è già pronta, Iva bloccata e tasse al 15%

I conti del paese non sono a rischio come paventano Grillo, Renzi, Di Maio, lascia intendere Salvini. Il riferimento è alla possibilità che si costituisca il "fronte Ursula" invocato dall'altro Matteo, ovvero un'intesa tra PD, M5S e forze centriste, ovvero i soggetti che avevano sostenuto la Von der Leyen in Commissione Europea, per trovare una soluzione istituzionale alla crisi, formare un governo di scopo in vista della manovra finanziaria e porti a termine le riforme iniziate, in primis il taglio dei parlamentari.

L'appello lanciato da Renzi ha fatto discutere dentro il PD. Il segretario, Nicola Zingaretti si è detto contrario, perché aprirebbe spazi di visibilità alla Lega, mentre Calenda ha dichiarato che non si può fuggire alla sfida delle elezioni e soprattutto non si può passare da una posizione di chiusura al movimento al "va bene qualsiasi cosa".

"A Renzi interessa solo perder tempo per salvare la poltrona" dichiara il leader del carroccio, secondo cui il parlamento deve essere convocato il prima possibile per decidere della fiducia a Conte, prima di ferragosto. Anche se Salvini ribadisce di aver chiaro che tocca a Mattarella la calendarizzazione della crisi, ipotizza il ritorno alle urne a ottobre, "data limite per fare una manovra seria che serva al paese".

Tasse ridotte al 15% per milioni di lavoratori italiani, pace fiscale con Equitalia per milioni di Italiani, nessun aumento dell’Iva ma riduzione delle tasse sulla casa.

La nostra manovra economica è già pronta, a Renzi interessa solo perder tempo per salvare la poltrona. pic.twitter.com/lfsxFWy5Ky — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 11, 2019

​La crisi del governo "gialloverde" presieduto dal premier Conte è scoppiata nella giornata dell' 8 agosto, quando il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini è stato ricevuto dal presidente del Consiglio, comunicando la sua intenzione di non proseguire nell'azione di governo finquì intrapresa.

Il 9 agosto Lega ha presentato al Senato una mozione di sfiducia nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Attualmente i lavori sia della Camera dei Deputati, sia del Senato sono sospesi per la pausa estiva. Lunedì 12 agosto è stata convocata la conferenza dei capigruppo del Senato.