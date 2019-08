Mistero a Grosseto per trenta gatti spariti, si ipotizza avvelenamento

Il caso riguarda la zona Leccentina, a Massa Marittima, in Toscana, dove alcune signore che frequentano la colonia di gatti che vive da quelle parti hanno dato l’allarme per la presunta presenza di bocconi avvelenati.

Di fatto le signore, che a turno vanno fino in zona Leccentina per dare da mangiare ai gatti, hanno affermato di aver notato dei cambiamenti negli ultimi tempi, in quanto una trentina di gatti frequentatori della zona, da gennaio di quest’anno, non si sono più fatti vedere nè a pranzo nè a cena.

A confermare la versione che presume la presenza di bocconi avvelenati c’è stato il caso di una cagnolina, la quale, sempre nella stessa zona, ha accidentalmente mangiato un’esca costituita, secondo un primo esame del successivo materiale gastrico prodotto in seguito a manovre veterinarie, da una spugna di quelle che usano le casalinghe in cucina, tritata finemente e cosparsa con un liquido.

La spugna, che qualcuno ipotizza possa essere stata imbevuta di un additivo per autoveicoli,. Con i tempestivi soccorsi della padrona e della clinica veterinaria di Ghirlanda, la cagnolinae dopo una breve convalescenza è tornata a casa con la padrona. Nonostante il lieto fine di quest’ultimo caso la proprietaria del cane ha deciso dipresso la locale caserma dei Carabinieri.

Nel mese di luglio è stato scoperto il motivo della morte del gatto della premier della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, accaduta a novembre del 2017. Il gatto è stato ucciso da un vicino della premier, che ha confessato di essere stato il conducente dell'auto che ha investito l'animale domestico.