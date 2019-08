Iracheno minaccia di darsi fuoco e urla "Allah Akbar", paura in piazza San Pietro

L' autore del gesto è un cittadino iracheno richiedente protezione internazionale: l'uomo, con indosso una maglietta e dei pantaloni scuri, ed in evidente stato confusionale, ha preso in mano un accendino minacciando di darsi fuoco ed urlando frasi sconclusionate come "Allah Akbar".

Il pronto intervento della polizia in servizio in piazza San Pietro ha evitato che l'uomo desse seguito alle proprie invettive, generando paura tra i numerosi turisti e pellegrini presenti.

A quanto si apprende da fonti investigative, i poliziotti in divisa hanno tenuto sotto controllo l'uomo per evitare che compisse gesti inconsulti, mentre due agenti in borghese lo hanno immobilizzato e portato in commissariato per accertamenti.

Nelle scorse ore in Norvegia, nel centro islamico di Al-Noor dell'abitato di Baerum, è avvenuta una sparatoria: un uomo armato ha freddato con un colpo di pistola uno dei membri del centro islamico.

L' 11 agosto i fedeli musulmani festeggiano l'Id al-adha, la "festa del sacrificio", che cade 70 giorni dopo la fine del Ramadan.