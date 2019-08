Nasa interviene a sorpresa su Ponte Morandi: il crollo poteva essere evitato

Pre-Collapse Space Geodetic #Observations of #CriticalInfrastructure: The Morandi #Bridge, Genoa, Italy

by Pietro Milillo, Giorgia Giardina, Daniele Perissin, Giovanni Milillo, Alessandro Coletta and Carlo Terranova

👉https://t.co/tCOjmevmUF#InSAR#bridgeengineering pic.twitter.com/6R4TGauLp0