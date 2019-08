Maltempo: neve e grandine a Ferragosto

A dare la brutta notizia è meteo.it, che informa di un brusco cambiamento delle condizioni climatiche, provocato da una perturbazione proveniente dal Nord Europa, che investirà l'intera penisola.

Sarà proprio nella notte tra il 14 e il 15 agosto che le condizioni climatiche subiranno un brusco cambiamento. La perturbazione abbasserà le temperature in maniera significativa, tant'è che gli esperti non escludono la possibilità di nevicate sopra i 3000 metri.

I metereologi non lasciano molte speranze per i vacanzieri. Pioggia, temporali e freddo dureranno per l'intero week end lungo di ferragosto. Da lunedì 19, torneranno sole, bel tempo e caldo. Almeno al sud. Il nord sarà interessato ad altri episodi temporaleschi che colpiranno le zone collinari e le pianure.