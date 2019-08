Berlusconi chiama il centrodestra ad un accordo prima del voto

Il Cavaliere si è rivolto ai suoi alleati in vista delle nuove elezioni che potrebbero essere svolti già ad ottobre, data la crisi di governo ufficialmente aperta.

“Non facciamo perdere al Paese altro tempo, risparmiamo agli italiani avventurismi e scegliamo la via della chiarezza: sottoscriviamo un accordo prima del voto per regalare un nuovo sogno agli italiani, scriviamo un programma tutti insieme, scegliamo le donne e gli uomini migliori, mettiamo subito in campo la squadra dei ‘sí'”, richiama il leader di Forza Italia, proponendo ai suoi ipotetici alleati di siglare un accordo il prima possibile.

“La fine di questo Governo era scritta dal principio nelle sue tante contraddizioni, che sono costate al Paese un anno di gravi errori riassunti da un’umiliante crescita zero. Lo avevo segnalato a più riprese già un anno fa e i fatti si sono incaricati di darmi ragione. Non saranno adesso le manovre di palazzo, i disperati tentativi propri del peggior teatrino della politica a risolvere i problemi degli italiani. È giusto che la scelta torni al più presto agli elettori e che questi possano esprimere col loro voto un Governo esperto, forte, coeso, che abbia la capacità di realizzare un vasto programma di riforme, di sviluppo e di modernizzazione del Paese”, si legge nella nota di Silvio Berlusconi.

#Berlusconi "Non facciamo perdere al Paese altro tempo: sottoscriviamo un accordo prima del voto per regalare un nuovo sogno agli italiani, scriviamo un programma tutti insieme, scegliamo le donne e gli uomini migliori, mettiamo in campo la 'squadra dei sì'." #crisigoverno pic.twitter.com/Cgi8vvyaNQ — Forza Italia (@forza_italia) August 9, 2019

La crisi del governo "gialloverde" presieduto dal premier Conte è scoppiata nella giornata dell' 8 agosto, quando il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini è stato ricevuto dal presidente del Consiglio, comunicando la sua intenzione di non proseguire nell'azione di governo finquì intrapresa.

Il 9 agosto Lega ha presentato al Senato una mozione di sfiducia nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il presidente del Senato Elisabetta Casellati ha convocato la Conferenza dei Capigruppo nel pomeriggio di lunedì 12 agosto: sarà quella la sede in cui verrà stabilita la data di discussione della mozione di sfiducia a Conte.