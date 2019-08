Cagliari: muore soffocata mangiando un panino

Il bolo le è andato di traverso causando l'ostruzione delle vie respiratorie. La donna, che si trovava nei pressi di un mercato, impossibilitata a respirare, è collassata in pochi istanti. Soccorsa dai passanti, quando è arrivato il 118 si trovava già in arresto cardiaco. Inutili i tentativi di rianimarla.

Le morti da soffocamento da cibo sono più frequenti di quanto si possa immaginare, almeno uno a settimana. Ad essere più a rischio sono i bambini di età inferiore ai 3 anni. Per questo è importante conoscere bene le manovre di pronto soccorso necessarie a disostruire le vie respiratorie - che variano a seconda che si tratti di adulti o bambini - e intervenire nel più rapido tempo possibile.

Un deficit di ossigeno infatti, può arrecare dei danni irreversibili al cervello. Per questa ragione, in caso si sospetti una ostruzione da cibo, bisogna immediatamente chiamare il 118 e ricevere indicazioni su come effettuare le manovre salvavita.