63 anni fa la tragedia di Marcinelle, in cui persero la vita 136 minatori italiani

L'incendio era divampato nel pozzo dell'aria, a causa di un incidente. Da lì si propagò in tutta la miniera. Gli ascensori bloccati resero quasi del tutto impossibili i soccorsi. Dei 272 minatori intrappolati dentro "il pozzo" di Marcinelle, solo 13 si salvarono. Per lunghi giorni si sperò in qualche sopravvissuto, ma il 22 agosto, si soccorritori i arresero e uno di loro, risalendo da un pozzo, dichiarò in italiano: "Tutti morti".

L'Italia nel 1946 firmò il cosiddetto protocollo italo-belga, in cui si impegnava a inviare 50 mila minatori in cambio di quote annue di carbone. L'industria mineraria del Belgio non era stata completamente distrutta nel paese, che impiegava 142 mila minatori, di cui 63 mila stranieri.

Le parole della commemorazione

"La tragedia di Marcinelle fa parte della memoria collettiva degli italiani", ricorda con altissima commozione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo "ci esorta a promuovere, oggi come in passato, migliori opportunità di lavoro e massime garanzie di sicurezza per tutti i lavoratori, in Italia, in Europa e nel mondo", conclude il presidente.

Con una nota, il ministro degli Esteri Moavero Milanesi, ricorda il sacrificio delle comunità italiane all'estero: "Le nostre comunità all'estero hanno sempre offerto un contributo fondamentale nella crescita di accoglienza e giocano un ruolo cruciale nella conoscenza dell'Italia".

Dedica un "pensiero alle vittime" anche il ministro Salvini, in un post su Facebook, "con l’impegno che il lavoro sia sempre più sicuro". Nel post Salvini ammonisce a non paragonare "i nostri emigranti Italiani del passato, i nostri nonni e bisnonni andati a lavorare in tutto il mondo a cui nessuno regalava niente, ai troppi clandestini fatti arrivare in Italia negli ultimi anni e mantenuti a spese degli italiani".