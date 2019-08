Parte il tour estivo di Matteo Salvini al centro sud

La campagna estiva della Lega per aumentare i consensi è stata lanciata con l’apparizione del viceministro a petto nudo dietro la consolle del Papeete Beach, famoso stabilimento balneare, e successivamente a Milano Marittima, dove in un discorso ha definito Vladimir Putin “un grande presidente”.

​Ha seguito la festa della Lega a Cervia, dal cuore dell’Emilia Romagna, dove il viceministro è stato accolto come una rockstar a quanto testimoniano le immagini e i tweet. Salvini arriva in bici tra le note di “Nessun dorma” accolto da uno scrosciare di applausi e voci.

"Ringrazio questa terra e chi sceglie di venire qui in vacanza. Anche quest’anno abbiamo sostenuto ‘Spiagge sicure’ e come l’anno scorso sotto l’ombrellone non ci sono più vu cumpra’ che rompono” dichiara il viceministro

Grazie per la spettacolare accoglienza di ieri sera a Cervia!

Vi voglio bene! ❤️ pic.twitter.com/gDO5vQo3zi — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 4, 2019

​Segue la festa della Lega a Colico, in provincia di Lecco dove anche fa il pienone.

Ma quanto affetto dalla gente stasera a Colico?!? Alla faccia dei rosiconi di sinistra😎 pic.twitter.com/eeI2WqIr17 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 4, 2019

​È dalla scia di questi successi che nasce il cosiddetto piano per aumentare i consensi durante l’estate, e non solo al Centro-Nord dove Salvini gode del maggior consenso. Dopo il successo alle europee con il 38-39%, adesso la Lega vuole appropriarsi delle roccaforti meridionali dei Cinque Stelle organizzando una sorta di “tour estivo”.

Questo viaggio inizierà a Sabaudia e terminerà a Taormina si protrarrà dal 7 all’11 agosto.

"Tutto agosto non mi fermo. Ho messo giù una serie di appuntamenti d'incontro e ascolto. E per quello che mi riguarda si lavora anche a Ferragosto" ha affermato Salvini.

Il tour durerà in tutto cinque giorni a partire da Anzio e Sabaudia in Lazio seguendo in Abruzzo a Pescara e Salvo Marina, il Molise a Termoli, in Puglia a Peschici e a Polignano a Mare, in Basilicata a Policoro e a Cosenza e Tropea in Calabria; concluderà il tour in Sicilia a Taormina e Siracusa.

La tensione con i Cinque Stelle

Salvini accusa i Cinque Stelle per aver sostenuto Ursula von der Leyen come nuovo presidente della Commissione europea e per aver bloccato le sue riforme prioritarie, compresi tagli delle tasse e maggiori poteri per le regioni del Nord. Il leader della Lega venerdì ha saltato sia un incontro di gabinetto che i colloqui governativi sull'autonomia regionale.

Allo stesso tempo, però, c’è molto da considerare prima di giungere alla rottura definitiva. C’è chi nella Lega vorrebbe già andare al voto a inizio ottobre. Ma Salvini esita. Infatti nel caso Conte dovesse rinunciare al mandato, potrebbe farlo chiedendo di essere rinviato alle Camere per avere lì la sfiducia. Allora Salvini dovrebbe votare contro il Premier e il Governo insieme al Pd e a Forza Italia.

Nel caso invece dovesse formarsi un “esecutivo di salvezza nazionale” allora la Lega si porrebbe all’opposizione. Ma ci sono preoccupazioni che si possa formare una alleanza tra il PD e il M5S.

A.N.