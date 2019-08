Shock a Genova: donna precipita da ruota panoramica

Si tratta di una turista tedesca di 51 anni, originaria della Baviera. La donna ha fatto un primo giro sulla ruota. Poi, dopo alcuni minuti, è risalita sull'attrazione. Quando la ruota è arrivata al punto più alto del giro, la donna ha aperto lo sportello e si è lanciata nel vuoto. Un tragico volo di venti metri. Inutili i soccorsi.

Numerosi sono stati i testimoni che hanno assistito all'atto fatale. Un giovane che si trovava in un bar di fronte all'impianto, situato in pieno centro della città, dichiara "ho sentito qualcuno che ha urlato. Ho guardato e ho visto la donna cadere giù". Il giovane dichiara inoltre di non aver visto nessuno accanto alla donna e che la sbarra di sicurezza era alzata.

"Aveva ancora gli occhi aperti", afferma un'altra testimone. Hanno cercato di rianimarla, ma è stato inutile, nonostante i soccorsi siano arrivati subito. La donna che ha assistito alla scena assicura del fatto che la vittima fosse sola, ma non può dire se si sia trattato di un suicidio o un incidente.

​E' il secondo suicidio che avviene in queste modalità, nel giro di due giorni. E' successa la stessa cosa ieri, a Rimini. Un uomo si è lanciato da una ruota panoramica. Un volo di 55 metri che non ha lasciato scampo. Non si sa se i due eventi siano collegati, se la donna ha emulato il gesto fatale. Tra gli effetti personali della donna è stato trovato un biglietto di treno da località piemontesi. La donna potrebbe essersi spostata volontariamente a Genova dal Piemonte per compiere il gesto.