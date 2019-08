Conte a Johnson: Italia pronta a rafforzare i rapporti eccellenti con la Gran Bretagna

Il Presidente Conte si è congratulato con Boris Johnson per la recente nomina a primo ministro britannico e si è detto pronto a lavorare insieme per rafforzare ulteriormente le già eccellenti relazioni tra l’Italia e il Regno Unito.

“I due Capi di Governo hanno avuto un breve scambio di vedute sul dossier Brexit”, si legge nella nota.

Boris Johnson ha confermato il suo impegno per tutelare i diritti dei cittadini italiani che vivono nel Regno Unito e il suo obiettivo di uscire dall’Ue in ogni caso il 31 ottobre 2019. La sua preferenza resta per un’uscita con accordo, che tuttavia non preveda il cd. “backstop” sul confine irlandese.

Il premier Conte ha ribadito l’impegno italiano a lavorare, in maniera costruttiva, per l’obiettivo di una Brexit ordinata, che tuteli cittadini e imprese, in linea con il mandato e gli orientamenti del Consiglio europeo.

I due leader hanno infine rinnovato l’impegno a promuovere il più alto livello di ambizione possibile per la prossima COP26 (26° Conferenza delle Parti alla Convenzione delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico), nell’ambito dell’accordo di partenariato con il quale i due Paesi si candidano ad ospitare gli eventi preparatori e il Summit che si terrà a fine 2020.

I due premier si sono salutati scambiandosi un reciproco invito a farsi visita.

Il nuovo capo del governo britannico ha dichiarato sabato scorso che il “backstop” irlandese è "antidemocratico e divisivo" e ha avvertito l'UE che dovrà essere abbandonato se Bruxelles vorrà ottenere un accordo con Londra.