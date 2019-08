Friuli: pompieri salvano ragazza trascinata dal torrente

Una disavventura che poteva finire male, per una bagnante che è stata trascinata via dalle acque vorticose del torrente Arzino, località Curinila a Vilo D'Asio, Pordenone.

Verso le 10.30 di ieri, è arrivata la richiesta di soccorso ai Vigili del Fuoco di Pordenone. La ragazza era stata trasportata dalla corrente dentro una forra, in un luogo inaccessibile, e non riusciva più ad uscire dal torrente. Due squadre di pompieri, di Spilimbergo e Speleo Alpino Fluviale, sono immediatamente intervenuti sul posto.

La ragazza è stata portata in salvo grazie all'impiego di un "palo pescante", che ha consentito di effettuare le manovre di corda. A recuperarla è stata un Soccorritore Acquatico che si è calato giù nel torrente.

Una volta raggiunta, il soccorritore non ha riscontrato alcun danno fisico o ferita, ma solo un lieve stato di ipotermia per cui è stato necessario soccorrerla con una coperta termica. Dopo di ciò, le ha fatto indossare alla un un giubbotto di salvataggio e un casco, per proteggerla da eventuali cadute di pietre. Infine la donna è stata imbragata e tirata fuori dalle acque.

