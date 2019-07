In centro a Roma arrestato scippatore colombiano travestito da donna

Secondo quanto riportato in un comunicato della Questura di Roma, i poliziotti in servizio nel centro storico della capitale per il pattugliamento, rafforzato nel periodo estivo per garantire la sicurezza delle principali piazze e strade gremite di turisti, nel primo pomeriggio di ieri mentre erano in servizio hanno notato una donna, vestita con una tuta nera da jogging che, in via del Tritone osservava destando sospetto i vari gruppi di turisti.

L’intuizione degli agenti si è rivelata giusta: dopo pochi istanti, infatti, la donna si è avvicinata alle spalle di una turista russa e le ha strappato dal collo una catenina d'oro. Il ladro travestito ha percorso solo pochi metri prima di essere immediatamente bloccato dai poliziotti.

Il ladro è risultato essere uno straniero di nazionalità colombiana già noto alle forze dell’ordine per fatti simili, senza fissa dimora ed irregolare.

La vicenda si è conclusa con un lieto fine per la turista russa, che si è vista restituire dagli agenti la collana che le era stata rubata.