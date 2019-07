Terminato lo sgombero delle palazzine Moi a Torino

Il 30 luglio segna la fine di un'operazione per lo sgombero delle palazzine Moi, realizzate nel 2006 per ospitare gli atleti delle Olimpiadi Invernali di Torino.

Dal 2013 le palazzine hanno visto picchi di occupazione di 1300 persone, per la maggior parte immigrati clandestini, guadagnandosi il titolo di occupazione abusiva più grande d’Europa.

Oggi è stata condotta una cosiddetta operazione di sgombero “dolce”, così come definita dalla prefettura, in quanto le 350 persone che vivevano ancora all’interno delle ultime due palazzine ancora occupate le hanno lasciate in accordo con le autorità. Le nazionalità prevalenti sono Somalia, Nigeria, Mali, Guinea, Etiopia, Costa d’Avorio, Niger, Gambia, Ghana, Senegal.

"Sono state liberate le ultime due palazzine. Le persone erano pronte e piuttosto contente di andarsene perché le palazzine sono in situazioni critiche e fatiscenti. Tutti saranno ricollocati. Alcune sistemazioni sono stabili, altre saranno temporanee ma tutti avranno un'offerta di collocazione", commenta il vicesindaco Sonia schellino.

Lo sgombero è avvenuto sotto lo stretto controllo della polizia e della Digos che hanno tenuto sotto controllo anche i social per evitare problemi di ordine pubblico. La decisione di accelerare lo sgombero, che dal 2021 è stato anticipato al 2019, è dovuto principalmente a causa dello stato fatiscente delle palazzine che da un momento all’altro potevano diventare pericolose.

Le reazioni dei politici

Il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha dichiarato su Twitter di aver seguito a distanza lo sgombero.

​Non si è fatta attendere la reazione di Salvini definendo lo sgombero delle palazzine Moi “una splendida giornata per Torino”.

​Successivamente in una intervista Chiara Appendino ha definito lo sgombero una alternativa “al modello delle ruspe”, riferendosi all’approccio all’immigrazione della Lega e del suo leader Matteo Salvini.