Torino tra le più belle città europee con pochi turisti - CNN

Ti piacerebbe andare in un posto nuovo senza dover imbattersi in grandi folle di turisti che fanno selfie nelle città d'arte come Venezia, Parigi e Amsterdam?

Proprio contro il caos dovuto al numero enorme di turisti, la CNN ha redatto la classifica delle venti più belle città europee da visitare, includendo il capoluogo piemontese.

"Torino è meno congestionata. Il capoluogo del Piemonte è anche la città dove si trovano i luoghi più sottostimati d'Italia, tra questi il museo di arte contemporanea del Castello di Rivoli, la Basilica di Superga e il Museo Egizio, con la sua fenomenale collezione di reperti egizi", il commento della Cnn, aggiungendo che "oltre alle bellezze artistiche si può anche semplicemente sorseggiare un caffè all'aperto, deliziarsi con una delle migliori cucine italiane oppure godersi il semplice fatto di essere lontani dalle orde di turisti delle destinazioni più popolari d'Italia."

In Francia la CNN premia Orange e il suo teatro romano in contrapposizione all'affollata Avignone, celebre per il Palazzo Papale.

© Foto : Pixabay Turismo balneare 16

In Inghilterra Norwich, simbolo dell'architettura medievale inglese, è meritevole di una visita, anche grazie alla sua splendida cattedrale del 1096.

In Scozia viene premiata Aberdeen, in Svezia Malmo, in Norvegia Trondheim, in Belgio Antwerp, in Olanda L'Aja, in Danimarca Aarhus, in Svizzera Berna, nel Balcani Sarajevo e a sorpresa Pristina, capitale dell'autoproclamata Repubblica del Kosovo. In Europa orientale la CNN apprezza la capitale bielorussa Minsk, la città polacca di Wroclaw, l'ungherese Debrecen, la rumena Cluj-Napoca, la bulgara Plovdiv; nel Caucaso meridionale troviamo Tbilisi e Yerevan, più a sud, invece, c'è la capitale della Turchia, Ankara.