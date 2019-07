Nasce la nuova Serie A: il calendario del campionato 2019/2020

Prima giornata sulla carta agevole per la nuova Inter di Conte, in casa contro il Lecce. I campioni d'Italia della Juventus debutteranno a Parma. Trasferte insidiose per il Napoli, che va nel capoluogo toscano contro la Fiorentina, e per la Lazio che a Genova se la vedrà con la Sampdoria. La prima del Milan di Giampaolo è a Udine, mentre la Roma ospita il Genoa.

Ecco la prima giornata della @SerieA in programma tra il 24 e il 25 agosto #calendarioSerieA pic.twitter.com/AZaiT1IOj5 — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) July 29, 2019

​Già alla seconda giornata il campionato si fa subito rovente con il big match tra Juventus e Napoli e il derby tra Lazio e Roma.

Avvio in salita per la Juve, che alla terza giornata giocherà con i viola a Firenze. Al quarto turno il derby di Milano tra Milan-Inter. Alla settima Inter-Juventus, mentre alla nona Roma-Milan.

All'undicesimo turno il derby tra Torino e Juventus, accompagnato dalle sfide interessanti di Milan-Lazio e Roma-Napoli. Alla dodicesima Juve-Milan e alla tredicesima Milan-Napoli.

Interessante la quindicesima giornata, con Inter-Roma, Lazio-Juve e il derby di Genova.

Napoli-Inter alla diciottesima è l'incontro clou.

L'ultima giornata si chiude con Roma-Juve, Lazio-Napoli e Inter-Atalanta.

Tutte le giornate e gli incontri di tutte le squadre nel successivo tweet: