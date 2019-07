Video: grave incendio lungo una statale in Sardegna

Nel nuorese questa notte è scoppiato un grosso incendio che ha polverizzato diversi ettari di macchia mediterranea.

Le fiamme hanno raggiunto la statale 131 Dcn tra Nuoro e Olbia bloccando le auto in transito sulla stessa.

La polizia stradale è subito giunta sul posto mettendo in atto una deviazione sulla statale per mettere in sicurezza gli automobilisti e permettere ai Vigili del Fuoco di domare l’incendio.

Tre elicotteri e due Canadair della flotta regionale antincendi sono entrati subito in azione alle prime luci dell'alba. I velivoli, però, sono stati costretti a riatterrare dopo qualche ora a causa del forte vento di maestrale che continua a soffiare intensamente.

Oltre all'aviazione antincendio e ai Vigili del fuoco sul posto sono giunte diverse squadre della Forestale e della Protezione Civile.

Non ci sono comunicati su eventuali morti o feriti, per ora si è sentito anche di auto in contromano sulla statale per sfuggire alle fiamme.

#Incendi: fiamme sulla SS 131 Dcn all'altezza di #Siniscola #Nuoro #Sardegna piange il cuore vedere questo scenario, un pensiero e una preghiera affinchè non ci siano persone e animali in mezzo a quelle fiamme #sardolicesimo #vigilidelfuoco 😰😰😰 pic.twitter.com/SExOWUs11l — FabioManuelMulas (@FabManuelMulas) July 28, 2019

​Sono state evacuate alcune case in una frazione di di Siniscola, ha comunicato il sindaco dell’omonimo paese.

​Anche il Portogallo sta combattendo contro gli incendi boschivi.