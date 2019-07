Continuano a morire i delfini sulle coste di Liguria e Toscana

Ancora un delfino morto. La carcassa di un esemplare adulto è stata recuperata dalla capitaneria di porto nelle acque di Rapallo e portata sulla spiaggia. Qui il delfino, trovato con la pelle completamente rossa, è stato caricato su un furgone della Capitaneria e trasferito in un centro specializzato dove verrà sottoposto all'autopsia per accertare le cause del decesso. Cercheranno di far luce sulla morte del cetaceo i tecnici dell'Istituto zooprofilattico.

E' il terzo delfino che viene trovato morto in una settimana lungo le coste del Mar Ligure. Il 21 luglio uno è stato trovato un delfino spiaggiato a Priaruggia a Genova, mentre il 24 un altro esemplare è stato recuperato nella riviera di ponente a Bordighera, in provincia di Imperia.

L'allarme sulle morti di delfini si fa sempre più serio.

Tra Liguria e Toscana è in atto una vera e propria moria di questi cetacei: proprio in Toscana a luglio sono stati trovati 9 delfini morti, uno degli ultimi casi è stato registrato all'Elba.

Gli esperti pensano che possa essere in atto una epidemia di morbillo, come avvenuto dopo l’epidemia di "dolphin morbillivirus" del 2017-18, tuttavia tutte le ipotesi sono aperte.