Maltempo: tromba d’aria vicino Roma, morta una donna

La situazione nella zona è gravissima: asfalto distrutto in vari punti, auto danneggiate, muri crollati e seminterrati allagati. I vigili del fuoco come misura di precauzione hanno fatto evacuare gli abitanti. Il traffico aereo dell’aeroporto Leonardo Da Vinci è stato sospeso per diverse ore, riprendendo solo in mattinata.

Tromba d'aria a #Fiumicino, donna muore sbalzata via con la sua auto. Il #maltempo colpisce il litorale laziale, danni anche alle abitazioni https://t.co/mPr35TRHAD pic.twitter.com/QjufwHQl5t — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 28, 2019

​Nella zona sono giunti anche la polizia, i vigili urbani e la protezione civile. Diverse strade sono state chiuse al traffico per poter rimuovere detriti e vegetazione portati dal vento.

Le stazioni della metropolitana della linea A Repubblica e Cipro sono allagate e di conseguenza sono state chiuse. I tecnici stanno lavorando per eliminare le conseguenze dell’allagamento.

​Continua il maltempo nel centro nord

In varie regioni continua il maltempo con temporali, grandinate e venti forti.

In Emilia Romagna un treno è stato colpito da un albero senza provocare alcun ferito o morto per fortuna.

​Ieri a Torino forti venti hanno fatto cadere alberi sulla tangenziale e una donna è rimasta ferita.

​Anche la Toscana e il Veneto sono stati colpita con grandine e temporali.

#maltempo, fine del grande caldo: codice giallo in Toscana, grandine e temporali in Veneto https://t.co/zHyHRMrnVq — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) July 27, 2019

Ieri in Alto Adige una ragazza è rimasta uccisa da un fulmine.

