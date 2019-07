Verona, parte del tetto del Duomo crolla causa maltempo

Oggi nel tardo pomeriggio durante la messa prefestiva del sabato è crollata una porzione del tetto del Duomo di Verona. A causare tale avvenimento è stato il violento temporale. Per fortuna, non ci sono feriti.

Il cedimento è avvenuto intorno alle 18:45.

Per fortuna dopo l’incidente non è rimasto ferito nessuno dei fedeli presenti nella navata della chiesa.

Travi e laterizi sono dapprima ceduti su un vano caldaia, che a sua volta ha provocato il crollo del solaio, in una zona vicino alla cappella della Madonna, sul lato destro dell’altare maggiore, riporta il portale L’Arena.

I Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale con il comandante Luigi Altamura compreso si sono recati sul posto per la messa in sicurezza e la valutazione del danno complessivo. Ieri la Protezione civile ha emesso l’allerta arancione per rischio temporali in Lombardia e su parte del Veneto.

Il maltempo

Oggi il maltempo ha causato diversi disagi nel Belpaese.

In Toscana i Vigili del Fuoco hanno lavorato su allagamenti e danni causati dall'ondata di maltempo nelle province di Firenze e Arezzo, con un complessivo di 70 richieste di intervento.

#27luglio #Toscana 21:00, i #vigilidelfuoco sono al lavoro per allagamenti e danni causati dall'ondata di maltempo che ha colpito #oggi le province di #Firenze e #Arezzo. Sono 70 le richieste di intervento da effettuare pic.twitter.com/iEfIia0sMv — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 27, 2019

In Emilia-Romagna è stato sospeso il traffico fra Gambettola e Santarcangelo di Romagna, in direzione Rimini per il soccorso al treno EuroCity 85 a causa di una avaria del locomotore colpito da un fulmine.

E’ stata emmessa nuovamente l'allerta arancione della Protezione civile per le condizioni meteo avverse attese anche per il 28 luglio.