Carabiniere ucciso a Roma, Salvini: negli Usa chi uccide rischia la pena di morte

Il ministro dell'Interno ha commentato l’omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega accoltellato nella notte tra giovedì e venerdì, sperando nell'ergastolo per gli responsabili.

Ancora prima della cattura dei responsabili dell’omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega il leader del Carroccio ha espresso la speranza che gli assassini "passino in carcere lavorando il resto della loro vita".

Oggi Salvini rispondendo alle critiche ha ricordato che nel paese di provenienza dei ragazzi che hanno commesso il reato è applicabile anche la pena di morte per tale tipo di crimine.

“Sperando che l’assassino del nostro povero Carabiniere non esca più di galera, ricordo ai buonisti che negli Stati Uniti chi uccide rischia la pena di morte. Non dico di arrivare a tanto, ma al carcere a vita (lavorando ovviamente) questo sì!”, ha scritto Matteo Salvini sul suo profilo Twitter.

Sperando che l’assassino del nostro povero Carabiniere non esca più di galera, ricordo ai buonisti che negli Stati Uniti chi uccide rischia la pena di morte. Non dico di arrivare a tanto, ma al carcere a vita (lavorando ovviamente) questo sì! #Carabiniereucciso pic.twitter.com/ktc7J8RcMp — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 27, 2019

Giovedì scorso il procuratore generale degli Stati Uniti William Barr ha incaricato il Federal Bureau of Prisons di applicare la pena di morte a cinque detenuti che hanno commesso crimini particolarmente crudeli in circostanze aggravanti. L’Unione europea ha criticato tale decisione con una nota della portavoce del capo della diplomazia dell'UE, Maja Kocijančič.

Carabiniere ucciso a Roma

Nella notte tra giovedì e venerdì durante un intervento per prestare soccorso a una donna vittima di estorsione è stato ucciso il trentacinquenne vicebrigadiere Mario Rega Cerciello. Il militare, assieme a un collega, si era presentato in borghese all'appuntamento che la donna aveva fissato con i due uomini. Uno dei due, nel momento in cui i carabinieri si sono fatti riconoscere, ha estratto il coltello e aggredito il vicebrigadiere.

Ieri sera sono stati fermati due cittadini americani, uno dei quali poi ha confessato di aver commesso l’omicidio del carabiniere.