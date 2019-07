Università di Bologna propone test DNA ai ministri per scoprire “le loro origini”

Il progetto avviato da un gruppo di studenti dell'Università di Bologna prevede di regalare un test del Dna a ogni membro dell’attuale Consiglio dei ministri per scoprire le loro “vere” origini.

Per fare questo il gruppo, composto da 12 studenti, ha organizzato una raccolta fondi sul proprio sito e sui social, che punta a raccogliere 3000 euro per acquistare i test da consegnare successivamente ai ministri.

Sul sito ufficiale del movimento si legge come “l’intenzione è quella di sensibilizzare la società civile riguardo ai temi legati a migrazioni, identità e confini” e che “sarà realizzato acquistando dei test del DNA etnici, distribuiti da National Geographic US nel contesto del Genographic Project, e proponendo ai membri del Governo di sottoporvisi, in modo da evidenziare la presenza in ognuno di noi di multiple origini etniche”.

Le domande fondamentali alle quali vogliono rispondere gli studenti sono le seguenti: cosa significa essere italiani? Chi sono effettivamente gli italiani purosangue?

Chiara la critica politica nei confronti della politica perseguita nei confronti dell’immigrazione clandestina dall’attuale governo, in particolare dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.

IDeNtitÀ Sǀconfinate è un progetto ideato dall’Agenzia di Stampa Giovanile di Bologna mirato a dimostrare la labilità del concetto di identità se rinchiuso in confini nazionali, regalando dei test etnici del DNA al governo italiano, finanziandoci attraverso un crowdfunding. — Identitá S|confinate (@IdentitaC) March 20, 2019

​A.N.