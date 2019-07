Strage nel mediterraneo ma gli sbarchi non si fermano

Si tratterebbe della più grave tragedia in mare di quest'anno, riporta l'UNHCR. "Un promemoria, se necessario, che deve esserci un cambiamento nell'approccio alla situazione mediterranea. È urgente la necessità di salvare vite in mare" ha scritto su Twitter il portavoce dell'UNHCR per il Mediterraneo, Charlie Yaxley.

Filippo Grandi, commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, chiede di rimettere in mare le navi per i salvataggi, chiudere i centri di detenzione in Libia e apertura di corridoi umanitari.

I sopravvissuti hanno ricevuto i soccorsi da Medici Senza Frontiere. Molti di loro, secondo quanto riferito dall'organizzazione, si troverebbero in stato di shock con sintomi di pre-annegamento, ipossia e ipotermia. Secondo le testimonianze dei superstiti, sono almeno un centinaio i passeggeri che mancano all'appello, mentre si parla di un avvistamento di circa 70 corpi galleggianti sull'acqua che ancora non sono stati recuperati. Tra le vittime ci sarebbero donne e bambini.

La maggior parte dei passeggeri sarebbero di origine eritrea. I migranti messi in salvo sono stati riportati in Libia, da dove erano partiti, dalla guardia costiera libica. Non è chiaro se fossero tutti a bordo di un unico barcone o se le imbarcazioni fossero più di una.

L'UNHCR mostra preoccupazione per lo stato delle cose e soprattutto per i respingimenti dei migranti in Libia. Secondo quanto riferisce Yaxley, una volta rientrati in Libia i migranti verrebbero rinchiusi nei centri di detenzione e lì ricomincerebbe il loro calvario. Sarebbero più di 4000 le persone salvate dalle acque, riportate in Libia e rinchiuse nei centri di detenzione nel solo 2019.

4,000+ people have been returned to Libya after being intercepted by Libyan Coast Guard in 2019



Many are trapped inside detention centres close to the ongoing violence.



They MUST be released+no one else taken to detention after being intercepted at sea https://t.co/HUEutpb5J6 — Charlie Yaxley (@yaxle) July 25, 2019

Gli sbarchi non si fermano

I naufragi e il rischio di finire rinchiusi in un campo libico non bastano a fermare i barconi. La Sea Watch fa sapere che Moonbird, uno dei suoi velivoli di monitoraggio, ha avvistato un gommone a circa 50 miglia dalle coste libiche, diretto a nord, che trasportava circa 75 passeggeri a bordo. Riferisce di aver avvisato Eilbek, il mercantile più prossimo, ma non aver ricevuto alcuna risposta.

Mediterranean Hope riferisce di un minisbarco avvenuto in serata a Lampedusa. Si tratta di due barchini, salpati dalla Tunisia, che trasportavano 20 persone in tutto, provenienti da Egitto, Tunisia e Marocco, tra cui una donna e un minore non accompagnato.

#Lampedusa 20 persone a bordo di due barchini sono state salvate dalla @guardiacostiera. Su un'imbarcazione viaggiavano 7 persone, tutti uomini tunisini partiti da Mahdia 3 giorni fa. Sull'altra 13 persone: 11 uomini, 1 donna e 1 MSNA. Erano originari di Egitto Tunisia e Marocco. pic.twitter.com/SAW4wJKKVG — Mediterranean Hope (@Medhope_FCEI) July 25, 2019

​Il peschereccio siciliano che soccorre i migranti

Nella notte tra mercoledì e giovedì, invece, un peschereccio partito da Sciacca (Ag), l'Accursio Giarratano, ha soccorso al largo di Malta 50 migranti che si trovavano alla deriva su un gommone e in stato di disidratazione.

Non è la prima volta che l'armatore, Gaspare Giarratano, va in soccorso dei gommoni. "Noi soccorriamo con tutto il cuore i migranti in difficoltà - spiega - e lo facciamo anche come omaggio alla memoria di mio figlio morto", Accursio, il figlioletto morto per un male incurabile a 15 anni. A lui è intitolata la barca.

Il motopeschereccio ha sospeso le attività di pesca e atteso il permesso delle autorità maltesi a sbarcare. "Non li avremmo mai lasciati alla deriva, torneremo a casa dalle nostre famiglie dopo che avremo conosciuto la loro sorte", dice il comandante, Carlo Giarratano, l'altro figlio dell'armatore.

Non avendo ricevuto l'autorizzazione da Malta, è toccato ad una motovedetta mandata da Lampedusa prendere a bordo i migranti, che sono stati portati sull'isola delle Pelagie.