Italiani i più longevi d'Europa, sono quasi 15 mila i centenari

La brutta notizia è che nessuno di loro è nato nel XIX secolo, si sono estinte le coorti dal 1896 al 1903. Si registra inoltre un incremento dei semi-supercentari, la popolazione con un'età superiore ai 105 anni, che dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2019 sono passati da 472 a 1.112 individui viventi, con un significativo incremento: ben il 136%.

Le donne vivono di più degli uomini

Dei 5882 semi-supercentenari registrati negli ultimi dieci anni, sono solo 709 i maschi e ben 5173 le femmine! È molto più ridotto il numero degli over 110, seppur in crescita: da 10 a 21. Un incremento di oltre il 100%!

Ed è donna la persona più longeva d'Italia: ha 113 anni e vive in Emilia Romagna. Per l'esattezza, in effetti, tutte donne le persone che hanno un'età maggiore di 110 anni. Insomma, sembra che la diceria che vuole le donne vivano più degli uomini sia confermata dalla statistica. Per lo meno in Italia.

Distribuzione geografica

Se il sesso influisce sulla longevità, anche la distribuzione geografica è rilevante. La maggior parte dei centenari vive al Nord Italia. Sono 338 gli anziani con più di 105 anni che risiedono nel Nord ovest, 225 nel Nord est, 207 al Centro, 230 al Sud e 112 nelle Isole.

La regione che detiene il record è la Lombardia con 201 semi-supercentenari, ma si tratta di un valore assoluto. Il rapporto tra popolazione semi-supercentenaria e totale residenti è 2,0 per 100 mila. La regione che invece ha il rapporto più alto tra semi-supercentenari e residenti è la Liguria (3,3 per 100 mila), seguita da Friuli Venezia Giulia (3,0 per 100 mila) e Molise (2,6 per 100 mila).