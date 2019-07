27 milioni, i premi "dimenticati" della Lotteria Italia

Quest'anno sono stati tutti riscossi i premi di prima fascia, entro i primi 180 giorni. Incluso il primo premio, di 5 milioni di euro, vinti a Sala Consilina, in provincia di Salerno, da un biglietto venduto sulla Salerno - Reggio Calabria. Per i premi di seconda fascia, somme al di sotto dei 50mila euro, ci sarà tempo sino a fine mese.

Ma non sempre i vincitori sono stati così solerti nel recuperare i premi. Il valore dei premi non riscossi dal 2002 è pari a oltre 27 milioni di euro, riporta Agimeg, l'Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Nel biennio 2003-2004 ammonta a oltre 5 milioni il valore dei premi non riscossi.

Ma il premio dello smemorato numero 1 spetta al vincitore dell'edizione 2008-9 della lotteria Italia, un giocatore di Roma che non ritirò il primo premio, pari a 5 milioni di euro, messi poi in palio nell'edizione seguente. Ma non fu l'unico che "dimenticò" di riscuotere il premio. Forse un'amnesia collettiva, dato che non vennero riscossi 7 milioni di euro di vincite.

Nel 2012 fu il vincitore del secondo premio a non ritirare la somma vinta, di 2 milioni di euro. In totale furono quasi 3 i milioni di euro i premi "dimenticati" in quell'edizione.

La stessa cosa avvenne nell'edizione 2015-2016, quando non venne riscosso il secondo premio, pari a 2 milioni, per un totale di 2,9 milioni di euro di vincite non ritirate. Mentre nel 2014 non vennero incassati 1,7 milioni, tra cui il quarto premio che corrispondeva a un biglietto venduto a L’Aquila.

Ma che fine fanno i soldi non incassati? Rer legge, i premi non ritirati entro 180 giorni, finiscono nelle casse dell'erario.