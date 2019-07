Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa

L'imbarcazione trasportava persone provenienti da Costa d'Avorio, Gambia, Camerun, Senegal e Tunisia, inclusi trentasei donne, di cui una incinta, e due bambini di circa un anno.

Secondo quanto hanno riferito dai migranti ai soccorritori, l'imbarcazione sarebbe partita dalla Libia e avrebbe navigato in mare per circa tre giorni. La barca era alla deriva quando è stata avvistata dalla Guardia di Finanza. È stato necessario l'intervento della Guardia Costiera, che ha messo in sicurezza l'imbarcazione.

Le due motovedette hanno poi scortato i migranti sino al Molo Favarolo, dove è avvenuto lo sbarco. I migranti sono stati condotti nel centro di primo soccorso ed accoglienza di Contrada Imbriacola.

Ma gli sbarchi non si sono fermati. Nella notte ci sono stati mini sbarchi nella notte sull’isola di Lampedusa. Si tratta di due piccole barche in vetroresina con a bordo rispettivamente 15 e 20 persone. I 35 migranti sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza.